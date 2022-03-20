Снег, туман, ветер до 28 м/с: жителей 11 регионов Казахстана предупредили о штормах

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики предупредили жителей 11 регионов страны о штормовой погоде на завтра, 21 марта. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

21 марта на севере Кызылординской области ожидается туман и ветер до 15-20 м/с.

Завтра днем на большей части территории Костанайской области будет снег и низовая метель, на севере региона - туман и гололед. Скорость ветра составит 15-20 м/с, днем на юге области могут быть порывы до 23-28 м/с.

В Костанае 21 марта прогнозируется низовая метель, скорость ветра не должна превысить 15-20 м/с.

Завтра в Атырауской области синоптики обещают ветер до 15-20 м/с.

На севере и на востоке Западно-Казахстанской области 21 марта ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Уральске завтра ночью и утром возможен туман.

Ночью 21 марта на севере, днем - на большей части Актюбинской области будет низовая метель, днем на севере региона - гололед. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с с вероятными порывами до 23 м/с.

В Актобе днем 21 марта ожидается низовая метель. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

Завтра в Мангистауской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

Завтра ночью в Акмолинской области ожидаются снег и метель. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.

В Кокшетау завтра синоптики обещают ветер юго-западный 15-20 м/с. Днем ожидается низовая метель.

В Нур-Султане 21 марта будет ветер до 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с. Днем возможна низовая метель.

Ночью 21 марта на юго-западе и на юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на северо-западе, на западе и в центре области будет низовая метель. Скорость ветра составит в среднем 15-20 м/с, днем возможны порывы до 25 м/с.

Завтра днем на севере Павлодарской области прогнозируется низовая метель. Скорость ветра в среднем составит 15-20 м/с, на западе региона - 25 м/с.

В Павлодаре 21 марта ожидается ветер до 15-20 м/с.

Завтра на большей части территории Северо-Казахстанской области будет снег, на севере и западе - низовая метель. Скорость ветра не должна превысить 15-20 м/с, на юге региона могут быть порывы до 23-28 м/с.

В Петропавловске завтра синоптики обещают низовую метель, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.

21 марта на севере, западе, востоке Карагандинской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Караганде завтра днем будет порывистый ветер 18 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961667-sneg-tuman-veter-do-28-ms-zhiteley-11-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormah-na-21-marta/