Незаконно построенный 12-этажный дом снесут в Алматы

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Алматинский городской суд постановил снести незаконно возводимый 12-этажный дом в микрорайоне Шугыла. Об этом сообщил замакима города Алматы Мухит Азирбаев на своей официальной странице в Instagram.

"Постановлением Алматинского городского суда от 18 марта 2022 года удовлетворен иск Управления градостроительного контроля, суд постановил: снести незаконно возводимый 12-этажный многоквартирный дом по адресу микрорайон Шугыла, улица Байтели батыра, 24", – заявил чиновник.

Отмечается, что суды с компанией "АРТ-ТЕХНОСС" шли с июня 2021 года.

Ранее, на основании обращений жителей города, была проведена проверка сотрудниками Управления градостроительного контроля. Как сообщил замакима, в ходе проверки выявили ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. На основании этого были составлены соответствующие административные протоколы.

"Далее в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы инициировано исковое заявление к ТОО "АРТ-ТЕХНОСС" о сносе незаконно возводимого объекта.

Решением суда от 9 декабря 2021 года в удовлетворении иска отказано", – рассказал Мухит Азирбаев.

Тем не менее, после решения суда была подана апелляционная жалоба. Как сообщил Азирбаев, сегодня, 18 марта, иск был удовлетворен и дом постановили снести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961587-nezakonno-postroennyy-12-etazhnyy-dom-snesut-v-almaty/