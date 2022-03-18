"Вел себя по-хамски, материл и угрожал": депутата сняли на видео в ЗКО

Кадр из видео: YouTube

В социальных сетях разместили ролик с депутатом районного малихата Западно-Казахстанской области. В комментариях указывается, что мужчина угрожал персоналу кафе и устроил дебош, передает корреспондент NUR.KZ.

"Депутат в одном из заведений Уральска в сильном алкогольном опьянении вел себя по-хамски. При этом материл персонал, угрожал проблемами и интригами, не желая оплачивать счет", - говорится в подписи к видео.

Выяснилось, что в кадр попал Бекболат Шканов - депутат маслихата района Байтерек. Кроме того, он возглавляет одну из дорожно-строительных компаний региона.

Мужчина не стал отрицать, что на видео снят именно он.

"Эта запись была сделана в прошлом году. Меня избили в кафе, я лежал в больнице. По данному факту проводится досудебное расследование. В полиции знают о существовании этого ролика.

Мои недоброжелатели устроили провокацию, они несколько раз перемонтировали видео. Я депутат и этим роликом мне угрожают", - отметил Бекболат Шканов.

Он добавил, что не боится сложить с себя депутатские полномочия.

Между тем в департаменте полиции ЗКО сообщили, что сейчас идут разбирательства по данному факту. Не исключено, что распространители видео будут привлечены к административной ответственности.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961536-vel-sebya-po-hamski-materil-i-ugrozhal-deputata-snyali-na-video-v-zko/