Пропавшую месяц назад пенсионерку нашли мертвой в степи под Кызылордой

Куанышкул Оналбаева. Фото: instagram.com/kzovol

72-летняя пенсионерка вышла из дома в Кызылорде в ночь с 19 на 20 февраля и пропала. Ее искали около месяца. К сожалению, найти женщину живой не удалось, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Волонтеры опубликовали в соцсетях информацию с просьбой помочь в поисках 72-летней жительницы Кызылорды Куанышкул Оналбаевой. Они сообщили, что бабушка вышла из дома в ночь с 19 на 20 февраля, после чего бесследно исчезла.

В департаменте полиции Кызылординской области рассказали, что пенсионерка, к сожалению, найдена мертвой.

"Около месяца в поисках Куанышкул Оналбаевой был задействован весь личный состав УП Кызылорды, ДП региона, солдаты Национальной гвардии, сотрудники ДЧС, сотни волонтерских групп и местные жители. Была привлечена спецтехника", - пояснили в ведомстве.

В результате поисковых мероприятий 17 марта около 10.40 часов в степной зоне, в нескольких десятках километров от Кызылорды, было обнаружено тело без вести пропавшей.

"На теле умершей признаков насильственной смерти не обнаружено. Предположительно, она замерзла. Назначены экспертизы", - резюмировали в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961518-propavshuyu-mesyats-nazad-pensionerku-nashli-mertvoy-v-stepi-pod-kyzylordoy/