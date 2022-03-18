Алматинцев призвали не удалять Ashyq и QR-коды

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Можно ли алматинцам удалять Ashyq и QR-коды, рассказал директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов во время онлайн-брифинга, передает NUR.KZ.

"В настоящее время, согласно Постановлению главного санврача страны от 14 марта текущего года, участники проекта Ashyq в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска, могут работать без ограничений", - рассказал Кошмамбетов.

Также использование мобильного приложения Ashyq на объектах не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта.

"По "красной" зоне пока требование использования Ashyq остается, а потому не рекомендуется убирать QR-коды и удалять приложение. В случае, если иное решение будет принято на уровне МВК или правительства, будет сообщено дополнительно", - заявил директор Палаты предпринимателей Алматы.

Он напомнил, что ранее в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и поддержки объектов предпринимательства в период введения ограничительных мероприятий на объектах предпринимательства в прошлом году был запущен проект Ashyq, в котором по городу Алматы были подключены к проекту 24 270 объектов.

Напомним, с 11 марта в Казахстане отменили ношение масок на открытом воздухе, а также использование приложения Ashyq в общественных местах.

С 14 марта отменено обязательное сканирование по Ashyq в школах, детсадах и других организациях образования Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961445-almatintsev-prizvali-ne-udalyat-ashyq-i-qr-kody/