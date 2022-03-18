Токаев присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" Илье Жаканову и Турегельды Шарманову

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальная Facebook-страница Акорды

Глава государства присвоил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" писателю Илье Жаканову и президенту Казахской академии питания Шарманову Турегельды. Указы президента опубликовал официальный сайт Акорды.

Согласно документу, за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии РК глава государства постановил присвоить высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" - с вручением знака особого отличия - Золотой звезды - писателю из Атырау Жаканову Илье.

За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Казахстана высшую степень отличия - звание "Қазақстанның Еңбек Ері" - с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" - присвоили Шарманову Турегельды, президенту Казахской академии питания.

Указ вступил в действие сегодня, 18 марта.

Накануне Токаев наградил казахстанских дипломатов за организацию эвакуации наших сограждан из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961380-tokaev-prisvoil-zvanie-qazaqstannyn-enbek-eri-pisatelyu-ile-zhakanovu-i-prezidentu-kazahskoy-akademii-pitaniya/