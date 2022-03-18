Внезапное закрытие аэропорта Актобе возмутило пассажиров (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

С 17 марта аэропорт Актобе перестал принимать рейсы и отправлять самолеты - авиагавань закрыли из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Вот только пассажиров никто не предупредил, и об отмене рейсов они узнали, уже прибыв в аэропорт, передает КТК.

Как сообщает телеканал, 16 марта десятки пассажиров не смогли вылететь из Алматы в Актобе. О том, что рейса не будет, они узнали в самый последний момент без каких-либо предварительных предупреждений.

Вылететь из Актобе также невозможно, а билетов на поезда уже нет, жалуются казахстанцы.

О том, что в аэропорту ремонтируют взлетно-посадочную полосу, актюбинцам сообщали еще на прошлой неделе. Тогда решили отменить только дневные рейсы, а ночные оставить. Чиновники при этом утверждали, к 17 марта работы будут завершены и воздушная гавань вернется к прежнему режиму.

Теперь же выяснилось, что откроется аэропорт только через полторы недели.

"Я должен был 23-го с детьми на каникулах улететь в Стамбул, и у меня не получается. За полтора месяца купил билеты. Нужно просто информировать жителей. Нам СМС не пришел. В билетах забиты наши телефоны: отменяется рейс, не отменяется. Все ходят, что-то гадают в небо", - возмущен казахстанец Аскар Садыков.

Вылетевшим за границу актюбинцам придется возвращаться на запасные аэродромы Уральска или Актау. По некоторым данным, порядка 400 туристов, вылетевших чартерными рейсами из Актобе, остались в Египте и Турции.

Чиновники оправдываются: сами не ожидали, что ремонт затянется. Изначально предполагалось, что заменят только 60 плит, однако при осмотре выяснилось, что этого недостаточно. Сейчас же обещают закончить работы до 27 марта.

"То, что касается приобретенных билетов, хочу сказать всем гражданам, населению города, что деньги за эти билеты стопроцентно будут возвращены. Никаких комиссий, никаких штрафов не будет", - глава управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбек Кайер.

В самом аэропорту телеканала рассказали, что поставка дополнительных бетонных плит еще только ожидается. Пока авиагавань только подписала документы с поставщиками. Так что авиапассажиры, видимо, должны быть готовы к очередному форс-мажору.

Горожане всерьез интересовались: а на чем же тогда вернулся глава области, который накануне был в столице? В акимате сообщили, у Ондасына Оразалина проблем с полетом не возникло. Он прибыл из столицы вчера вечером, успев до начала ремонтных работ.

Источник: КТК

Накануне еще две авиакомпании заявили об отмене всех рейсов в Актобе. Ранее полеты в Актобе приостановила Air Astana.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961369-vnezapnoe-zakrytie-aeroporta-aktobe-vozmutilo-passazhirov-video/