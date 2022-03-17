Как избежать отравления на Наурыз, рассказали медики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинские санврачи рассказали, как избежать пищевого отравления во время празднования Наурыза, передает NUR.KZ.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля напомнили, что, накрывая стол к празднованию, необходимо соблюдать сроки хранения и потребления продуктов, не допускать совместного хранения сырых и готовых блюд.

А при малейшем подозрении на недоброкачественность – исключить из употребления, особенно, продукты, оставшиеся после вчерашнего застолья.

По словам санврачей, прямая причина любого пищевого отравления - несоблюдение санитарных норм.

"Наиболее опасными продуктами в отношении пищевых отравлений являются скоропортящиеся продукты, в том числе салаты, особенно, заправленные майонезом или сметаной, кондитерские изделия с кремом, изделия из фарша, студень и так далее", - сообщили в ДСЭК.

В местах массовых гуляний не рекомендуют приобретать пищевую продукцию, которую продают не в торговых ларьках и киосках, а прямо "с рук", как правило, это - наурыз-коже и кумыс.

"Обращайте внимание на хранение готовой продукции, выпечных изделий с мясом, курицей, шашлыки, хот-доги, сэндвичи, которые должны храниться при соответствующей температуре. Вся продукция должна быть упакована, на упаковках указывается дата производства блюда, наименование производственного предприятия", - рассказали в Департаменте.

Кроме того, при покупке продуктов нужно обращать внимание на сроки хранения.

Владельцев ресторанов, кафе и продовольственных магазинов тоже призвали обратить внимание на вопросы профилактики пищевых отравлений. Например, персонал обязан соблюдать правила личной гигиены. К работе допускается персонал, прошедший медосмотр.

"Хотим отметить, хоть сейчас Алматы находится в "зеленой зоне", на сегодняшний день идет распространение и других инфекционных заболеваний, в том числе, гриппа, поэтому необходимо в помещениях при массовом скоплении людей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию", - заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961306-kak-izbezhat-otravleniya-na-nauryz-rasskazali-mediki/