Как семейчане отнеслись к созданию Абайской области (видео)

Кадр из сюжета: телеканал "Хабар 24"

Вчера глава государства заявил о создании Абайской области с административным центром в Семее. Что думают об этом сами жители города, узнали корреспонденты телеканала "Хабар 24".

Ниже приводим цитаты горожан, опрошенных телеканалом.

"Конечно, обрадовалась. Это всегда меня задевало, как это, были областью такой передовой и вдруг нас превратили в ничто. Поэтому, конечно, для нас это радость. Надеемся, что молодежи лучше будет";

"Будем надеяться, что через год лучше будут дороги, магазины, все. Ну и так, вроде бы, все есть, чтобы все для человека, чтобы было, для нас, для молодых, для пожилых, для рабочего населения";

"Вы знаете, смотрю очень хорошо. Все же, у нас область очень большая, ВКО. И если нас разделят, то управлять будет легче – востоком и Семеем. Еще вторая причина в том, что, может быть, доходы останутся у нас в Семипалатинске, то есть, мы будем меньше отчислять на развитие Усть-Каменогорска. И третье, может быть, обратят на нас внимание со снабжением, с автобусами: автобусы – это проблема номер один. Может, появится больше рабочих мест, может, предприятия какие-то новые откроются";

"Я думаю, что в этом есть только плюсы. Минусов, в принципе, не наблюдается. Так как, как мы знаем, областные центры сильно развиваются, как в экономических отраслях, так и для ИП-шников. Раньше Семипалатинск уже был областным центром, это повышало город (развитие города – прим. ред.), и, я думаю, он станет еще намного лучше и будет развиваться наш город", – поделились оптимистичными прогнозами жители Семея.

Напомним, помимо Абайской области в Казахстане появится еще Улытауская область, областным центром которой станет Жезказган. А Алматинская область будет разделена на два региона.

Кроме того, в своем послании президент высказался о переименовании Капшагая в Кунаев. Что думают жители города о такой инициативе, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961159-kak-semeychane-otneslis-k-sozdaniyu-abayskoy-oblasti-video/