Электричество отключили в одном из районов Алматы

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Аварийное отключение электроэнергии произошло сегодня в ряде зданий Алмалинского района Алматы. Об этом указывают данные с сайта АО "Алатау Жарык Компаниясы".

Компания осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской области. На карте аварийных отключений видно, что ряд зданий в Алмалинском районе в южной столице остался без света.

Карта авариных отключений. Скриншот: azhk.kz

Согласно информации на сайте, электричество отключили после 19:00.

В пресс-службе компании подтвердили информацию об аварийном отключении электричества, отметив, что потребителей уже постепенно подключают к электроэнергии.

Официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин сообщил, что, по предварительным данным, автоматика в электросетях Алмалинского района сработала в 19: 30, среагировав на сбой в работе электрооборудования кабельной линии 10 киловольт.

Он также добавил, что аварийные бригады АО "АЖК" ликвидировали последствия локального отключения электроэнергии ряда зданий.

Подача электричества жителям ряда домов, обесточенных вечером, на текущий момент возобновлена в полном объеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961127-elektrichestvo-otklyuchili-v-odnom-iz-rayonov-almaty/