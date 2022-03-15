Мужчина набросился с ножом на женщину в автобусе в Алматы (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В соцсетях появился видеоролик, как мужчина кидается с ножом на пассажиров общественного транспорта в Алматы. Кадры прокомментировали в полиции южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовал один из Instagram-пабликов.

Согласно подписи к публикации, видео было снято еще в начале февраля.

"Мы сели в автобус, и женщина в истерике забежала, за нею забежал мужчина с ножом. Она кричала, что он украл ее телефон, этот мужчина угрожал ножом. В автобусе творился хаос. Неадекват с ножом - такого нужно изолировать от общества. Надеюсь, обратят внимание", - говорится в описание видеоролика.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что сейчас проводят проверку.

"Как только видео появилось в соцсетях, сразу же были назначены проверочные мероприятия - это было примерно неделю назад. В полицию с заявлением никто не обращался, сигнала на 102 тоже не было, тем не менее сотрудниками криминальной полиции в настоящее время устанавливаются обстоятельства, а также будут установлены участники и воспроизведена хронология произошедшего. Непременно будут приняты меры в соответствии с законодательством", - заверили в правоохранительных органах.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960773-muzhchina-nabrosilsya-s-nozhom-na-zhenschinu-v-avtobuse-v-almaty-video/