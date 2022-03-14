Туристы из США: Мы в шоке от Шымкента

Фото: Otyrar.kz

Две американки, приехавшие в Шымкент, поделились своим мнением о жителях города и высказались о казахских традициях, передает Otyrar.kz.

14 марта в Казахстане отмечают Көрісу - праздник, символизирующий наступление весны. В этот день принято прощать друг друга, говорить добрые слова и обниматься.

Сегодня на улицы Шымкента вышли представители разных этносов. Обнимали всех, кого встречали. Не остались в стороне и две туристки из США.

Фото: Otyrar.kz

"Я сначала не поняла, когда подошли люди в национальных костюмах и начали обнимать. Они все улыбаются, куда-то приглашают, угощают конфетами и чем-то соленым (куртом - прим. ред.). Было очень приятно!

Я наслышана о Казахстане и его жителях, но от Шымкента я в шоке. Поняла одно, похудеть у вас не получится", - говорит одна из американок Мари Патерсон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960617-turisty-iz-ssha-my-v-shoke-ot-shymkenta/