Туристы из США: Мы в шоке от Шымкента
Две американки, приехавшие в Шымкент, поделились своим мнением о жителях города и высказались о казахских традициях, передает Otyrar.kz.
14 марта в Казахстане отмечают Көрісу - праздник, символизирующий наступление весны. В этот день принято прощать друг друга, говорить добрые слова и обниматься.
Сегодня на улицы Шымкента вышли представители разных этносов. Обнимали всех, кого встречали. Не остались в стороне и две туристки из США.
"Я сначала не поняла, когда подошли люди в национальных костюмах и начали обнимать. Они все улыбаются, куда-то приглашают, угощают конфетами и чем-то соленым (куртом - прим. ред.). Было очень приятно!
Я наслышана о Казахстане и его жителях, но от Шымкента я в шоке. Поняла одно, похудеть у вас не получится", - говорит одна из американок Мари Патерсон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960617-turisty-iz-ssha-my-v-shoke-ot-shymkenta/