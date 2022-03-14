Умарова: Среди митинговавших в Алматы было много людей, не владеющих казахским и русским языками

Массовые протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Правозащитник Айман Умарова на заседании мажилиса выступила с заявлением о присутствии граждан других стран – в том числе граждан Афганистана – среди митинговавших во время январских событий в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Зачем жителям Туркестанской области без официальной работы митинговать в Алматы? Почему почти все митингующие – это молодые мужчины Туркестанской, Алматинской, Жамбылской и других южных областей.

Очень много этнических казахов из ближнего и дальнего зарубежья. Среди митинговавших 5 января было много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским языками.

В настоящее время мы располагаем информацией, что с 2019 года в Казахстан заехали из Афганистана и других стран лица, получившие определенный статус, чьи данные и паспорта аннулированы недавно – после январских событий. Сами они покинули Казахстан, выехав в Турцию и Европу", – заявила Умарова.

Она добавила, что имели место вовлечения мирных граждан в массовые беспорядки в Алматы с помощью насилия со стороны боевиков и криминальных групп.

Ранее Айман Умарова на заседании мажилиса заявила о двухлетней подготовке, которая предшествовала январским событиям в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960568-umarova-sredi-mitingovavshih-v-almaty-bylo-mnogo-lyudey-ne-vladeyuschih-kazahskim-i-russkim-yazykami/