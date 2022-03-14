Сын военкома в числе первых призывников из Актау отправился в армию

Алижан Кызыкбай с отцом: предоставлено Нурболом Шалабаевым/Lada.kz

12 марта из Мангистауской области 16 новобранцев весеннего призыва отправились служить в Атыраускую область в Пограничную службу КНБ РК. Среди них был Алижан Кызыкбай - старший из двоих сыновей начальника управления по делам обороны Актау Талгата Нургазиева. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Актауского гарнизона Нурбол Шалабаев, передает Lada.kz.

Алижан Кызыкбай был призван из колледжа, где учится по специальности "юриспруденция".

По словам руководителя пресс-службы Актауского гарнизона, в феврале парню исполнилось 18 лет. Он изъявил желание служить в армии, взял академический отпуск, чтобы выполнить свой долг перед Родиной.

"Призывник отбыл первым десантом в числе 16 мангистаусцев. Они призваны в команду 101, предназначенную для департамента пограничной службы Атырауской области. Как и отец, молодой человек намерен связать свою судьбу с армией после завершения срочной службы", - пояснил Нурбол Шалабаев.

Всего во время весеннего призыва из региона планируется отправить около 700 новобранцев.

Напомним, ранее стало известно о 2-метровом казахстанце, который похудел на 20 килограммов ради службы в армии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960563-syn-voenkoma-v-chisle-pervyh-prizyvnikov-iz-aktau-otpravilsya-v-armiyu/