Генпрокурор: 3,5 тыс. силовиков получили травмы во время январских событий

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов на заседании мажилиса заявил, что 3,5 тыс. силовиков получили травмы во время январских событий, передает NUR.KZ.

Асылов заявил, что 3,5 тысяч силовиков получили травмы во время январских событий. Повреждено более 1,5 тысяч государственных и коммерческих зданий.

Конечным этапом действий погромщиков был силовой захват власти.

Также Асылов сообщил, что в Алматинской и Жамбылской областях преступники похитили более 800 единиц огнестрельного оружия из полицейских участков, еще 3 000 единиц оружия было похищено из охотничьих магазинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960540-genprokuror-35-tys-silovikov-poluchili-travmy-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/