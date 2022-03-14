Мужчина после ссоры с женой уснул на остановке в мороз в Павлодаре

Кадр из видео: polisia.kz

Житель района Аккулы после ссоры с супругой приехал в Павлодар и заснул на остановке. Благо, его заметили полицейские, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Стражи порядка выяснили, что после ссоры с женой мужчина приехал в Павлодар и решил выпить. Видимо, алкоголя употребил много, после чего уснул на остановке по улице Лермонтова.

При виде полицейских не сразу понял, где находится и как здесь оказался.

В городе никого из знакомых у сельчанина нет, а на улице было очень холодно. Чтобы мужчина не замерз, его доставили в Центр временной адаптации и детоксикации.

После того, как он протрезвел, был составлен протокол по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960538-muzhchina-posle-ssory-s-zhenoy-usnul-na-ostanovke-v-moroz-v-pavlodare/