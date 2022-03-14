KZ

Генпрокурор расскажет о расследовании январских событий на заседании в мажилисе (онлайн)

Здание мажилиса в Нур-Султане
Иллюстративное фото: parlam.kz

В Нур-Султане проходит пленарное заседание мажилиса парламента Казахстана под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова, передает корреспондент NUR.KZ.

На повестке заседания мажилиса:

  • о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Сулейменовой З.Б.;
  • о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Тохтасунова В.И.;
  • о принесении присяги депутатом мажилиса Нугмановой Г.К.;
  • об избрании депутата мажилиса Нугмановой Г.К. в состав Комитета по социально-культурному развитию;
  • об избрании депутата мажилиса Магеррамова М.М. в состав Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе;
  • о подготовке заключения по проекту закона РК "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения";
  • об устном ответе генерального прокурора РК Берик Асылова на депутатский запрос депутатской группы "Жаңа Қазақстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960525-genprokuror-kazahstana-vystupaet-v-mazhilise-onlayn/

Автор: Кристина Кривцанова
Генпрокурор расскажет о расследовании январских событий на заседании в мажилисе (онлайн)

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.