Генпрокурор расскажет о расследовании январских событий на заседании в мажилисе (онлайн)
В Нур-Султане проходит пленарное заседание мажилиса парламента Казахстана под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова, передает корреспондент NUR.KZ.
На повестке заседания мажилиса:
- о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Сулейменовой З.Б.;
- о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Тохтасунова В.И.;
- о принесении присяги депутатом мажилиса Нугмановой Г.К.;
- об избрании депутата мажилиса Нугмановой Г.К. в состав Комитета по социально-культурному развитию;
- об избрании депутата мажилиса Магеррамова М.М. в состав Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе;
- о подготовке заключения по проекту закона РК "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения";
- об устном ответе генерального прокурора РК Берик Асылова на депутатский запрос депутатской группы "Жаңа Қазақстан".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960525-genprokuror-kazahstana-vystupaet-v-mazhilise-onlayn/