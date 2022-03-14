14 домов и дворов подтопило в Алматы сильным дождем (фото)

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Сильным дождем, обрушившимся на Алматы в минувшие выходные, подтопило 14 дворов частных домов, подвалов и паркингов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Как отметили в ДЧС, 12 марта после штормового предупреждения о сильных осадках силы и средства гражданской защиты Алматы были приведены в повышенную готовность.

Вчера на 23.00 было зарегистрировано 14 случаев локальных затоплений - это дворы и подвалы частных жилых домов, улицы, а также один паркинг жилого комплекса. В большинстве случаев последствия затоплений уже ликвидированы.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

В ДЧС отметили, что норма осадков за март в Алматы составляет 76 мм, с начала месяца уже выпало 51,2 мм осадков. Только за 5 часов - с 16.00 до 21.00 - в воскресенье, 13 марта, в южной столице выпало 10 мм осадков.

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960491-14-domov-i-dvorov-podtopilo-v-almaty-silnym-dozhdem-foto/