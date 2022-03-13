На вопиющий случай с оскорблением учителя в Талдыкоргане отреагировал Аймагамбетов

Асхат Аймагамбетов. Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov

Глава министерства образования и науки Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в одной из школ Талдыкоргана, где учащийся обматерил педагога во время урока.

"Как и многие казахстанцы, посмотрев видео с участием педагога и школьника в СШ №4, я был возмущен таким отношением к учителю.

Во все времена наши граждане отличались уважением к старшим, в особенности – к учителям. Уважение к старшим, семейные ценности, честность, добропорядочность, трудолюбие, культ знаний, законопослушность и патриотизм должны быть основой воспитания и нашего подрастающего поколения", - отметил министр.

Аймагамбетов сообщил, что лично поговорил с учителем.

"Она работает в сфере образования 11-й год. Выразил ей слова поддержки и поблагодарил за столь важный труд и терпение", - написал он.

Что касается школьника и родителей, которые несут ответственность за несовершеннолетних детей, министр отметил, что будут приняты меры в соответствии с законодательством.

По его словам, уже составлен административный протокол. Также возбуждено административное производство в отношении родителей.

"Отмечу, что со своей стороны мы будем принимать строгие меры для пресечения такого отношения к педагогам. В обществе статус учителя должен быть высок. Ранее мы сообщали, что будет рассмотрен вопрос об оказании школьнику психологической помощи и постановке его на учет. В этом вопросе важна совместная воспитательная работа родителей и школы", - заключил глава МОН.

Напомним, ранее в социальных сетях распространился ролик, на котором ученик обматерил педагога на уроке. Как выяснилось, случай произошел в одной из школ Талдыкоргана. Инцидент вызвал общественный резонанс. На него обратили внимание в МОН РК и департаменте полиции Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960419-na-vopiyuschiy-sluchay-s-oskorbleniem-uchitelya-v-taldykorgane-otreagiroval-aymagambetov/