Правила входа на портал eGov.kz изменятся с 14 марта

Иллюстративное фото: instagram.com/egov.kz

Новые правила для входа на портал eGov.kz начнут действовать с 14 марта. Об этом сообщается на официальной странице eGov.kz в Instagram.

Указывается, что с 14 марта для пользователей eGov.kz вход по логину/паролю и одноразовому SMS-коду не будут доступны по отдельности.

Дело в том, что данные на портале будут защищены двухфакторной аутентификацией.

Теперь пользователям необходимо:

ввести логин/ИИН;

ввести пароль;

подтвердить вход, введя одноразовый SMS-код, который направляется на зарегистрированный в базе номер телефона.

Отмечается, что таким образом обеспечивается высокий уровень безопасности.

При этом без изменений останутся методы аутентификации по ЭЦП, биометрии и путем сканирования QR-кода с помощью мобильного приложения eGov Mobile.

В eGov.kz добавили, что 2FA или двухфакторная аутентификация - это метод идентификации пользователя для входа, при котором нужно двумя разными способами подтвердить, что именно вы являетесь владельцем аккаунта.

Так злоумышленникам гораздо сложнее получить доступ одновременно к паролю и телефону пользователя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960395-pravila-vhoda-na-portal-egovkz-izmenyatsya-s-14-marta/