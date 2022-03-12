Школьник обматерил учительницу на уроке в Талдыкоргане

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В одной из школ Талдыкоргана учащийся обматерил педагога на уроке. Инцидент вызвал общественный резонанс. На него обратили внимание в МОН РК и департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео школьного инцидента распространяется в соцсетях. На кадрах показан проводимый учительницей урок. Педагог делает замечание стоящему у доски школьнику. Юноша реагирует агрессивно и адресует преподавателю нецензурную брань.

Министерство образования и науки Казахстана на своей официальной странице в Facebook заявило, что подобное отношение к педагогам неприемлемо и будет пресекаться.

"11 марта на уроке биологии ученик 2005 года рождения разговаривал с педагогом на повышенных тонах, выражаясь нецензурной бранью. Учитель обратилась с заявлением в управление полиции Талдыкоргана.

В настоящее время в отношении школьника составлен административный протокол по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Решение будет принимать Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области", - отметили в ведомстве.

В МОН напомнили, что за действия несовершеннолетних отвечают родители. Поэтому в данном случае возбуждено административное производство по привлечению к ответственности родителей ученика.

"В установленном порядке также будет рассмотрен вопрос о постановке школьника на учет и оказании ему психологической помощи", - добавили в министерстве.

Между тем в департаменте полиции Алматинской области отметили, что в действиях несовершеннолетнего действительно усмотрен состав правонарушения по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

"Агрессивное поведение несовершеннолетнего, сопровождаемое нецензурной бранью в адрес своего учителя, не осталось без внимания руководства и совета профилактики школы. Соответствующее заявление по факту уже поступило в городскую полицию.

Материал, собранный в отношении несовершеннолетнего, направлен на рассмотрение в суд",- сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960364-shkolnik-obmateril-uchitelnitsu-na-uroke-v-taldykorgane/