7 заразных пациентов тубдиспансера объявили в розыск в СКО

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Семеро больных заразной формой туберкулеза находятся в розыске и, возможно, спокойно гуляют по улицам Петропавловска. Еще 11 человек проходят принудительное лечение по решению суда, передает Петропавловск.news.

По словам директора областного центра фтизиопульмонологии Каныша Биржанова, в СКО числятся 302 больных туберкулезом. Из них 71 человек проходит лечение в стационаре. Есть и тяжелые больные.

Часто пациенты не работают, а у некоторых нет и места жительства. Также на учете состоят 8 детей.

"Есть определенный контингент, который уклоняется от лечения. Это 7 человек, которые разыскиваются. Есть у нас отделение принудительного лечения, где находятся больные с заразной формой туберкулеза. Чтобы они не заражали окружающих, их госпитализировали через суд. Это 11 человек", - пояснил Каныш Биржанов.

Издание отмечает, что семеро разыскиваемых прошли обследование, начали лечение, но бросили его. Сейчас они знают, что больны и опасны для общества, однако продолжают скрываться от медиков и полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960350-7-zaraznyh-patsientov-tubdispansera-obyavili-v-rozysk-v-sko/