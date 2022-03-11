Еще один вуз закрывают в Казахстане

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Костанайский социально-технический университет имени Зулкарная Алдамжара будет закрыт по результатам проверки со стороны МОН. Об этом сообщается на .

Указывается, что ранее в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН поступили жалобы со стороны сотрудников вуза. После этого в вузе прошла внеплановая проверка.

В итоге комиссия выявила нарушения по 35 пунктам проверочного листа из 46 включенных.

"Наша главная задача - повысить качество образования и подготовки кадров в стране. Если сегодня университеты не будут соответствовать необходимым требованиям, то завтра мы получим специалистов, знания и квалификации которых не будут соответствовать запросам работодателей.

Разумеется, проверки и лишение лицензий – это непопулярная мера для тех, кто ставит во главу угла не предоставление качественных знаний, а только получение прибыли.

При этом после первой проверки министерство предоставляет администрациям вузов время для устранения нарушений, однако зачастую они не спешат это делать, предпочитая тратить время на судебные разбирательства.

Разумеется, это значительно оттягивает время закрытия вуза и позволяет получать доход в виде оплаты со стороны студентов", – заявила зампред Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Маншук Абдикарим.

Она также уточнила, что жалобы на деятельность вуза начали поступать еще в 2020 году. Кроме того, вуз обжаловал результаты проверок, однако суды первой и второй инстанций оставили в силе все административные акты Комитета по итогам проверок, а жалобы университета – без удовлетворения.

Теперь же, по данным МОН, предстоит рассмотрение дела в Верховном Суде.

Вместе с тем, Комитет уже лишил университет генеральной лицензии. Это решение вуз также обжаловал в судебном порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960323-esche-odin-vuz-zakryvayut-v-kazahstane/