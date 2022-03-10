Лиса покусала двух женщин в Нур-Султане

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В Нур-Султане лиса покусала двух женщин. Оба случая произошли 8 марта.

Как сообщает Sputnik Казахстан, ссылаясь на департамент санитарно-эпидемиологического контроля, первый случай произошел днем 8 марта в районе ТРЦ "Керуен Сити".

Оказалось, что животное подошло к пострадавшей незаметно и укусило ее за голень. Второй похожий случай произошел возле гостиницы "Думан" спустя 15 минут, лиса так же подошла сзади и укусила женщину за ногу.

Как отметили в ДККБТУ, в обеих случаях укусы не были спровоцированы пострадавшими.

"Женщинам в травмпунктах столицы оказана антирабическая помощь, проведено комбинированное лечение, лечебно-профилактическую иммунизацию пострадавшие продолжат в территориальных поликлиниках", - говорится в сообщении.

В департаменте призвали жителей города избегать любой контакт с дикими животными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960131-lisa-pokusala-dvuh-zhenschin-v-nur-sultane/