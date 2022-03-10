Пропавшего мужчину нашли мертвым на окраине села в Павлодарской области

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44-летнего мужчину нашли мертвым на окраине села Теренколь. 1 марта волонтеры объявили его поиски, сообщив, что он вышел из дома в неизвестном направлении. В итоге его тело было обнаружено спустя неделю. В департаменте полиции Павлодарской области факт подтвердили, передает корреспондент NUR.KZ.

Волонтеры опубликовали пост о пропаже мужчины в Instagram. Указали, что сельчанин вышел из дома в Теренколе. После чего его никто не видел.

Его искали на протяжении недели, а 7 марта стало известно, что обнаружено тело пропавшего.

В департаменте полиции Павлодарской области факт подтвердили.

"7 марта в 12.00 часов в ходе проведения поисковых мероприятий на окраине села Теренколь найдено тело жителя Железинского района без признаков насильственной смерти. Мужчина с 1 марта значился как без вести пропавший. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960013-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-na-okraine-sela-v-pavlodarskoy-oblasti/