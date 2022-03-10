Девушка устроила нескромные танцы на барной стойке в Петропавловске и попала на видео

Кадр из видео: facebook.com/skodvd

21-летнюю жительницу Петропавловска привлекли к административной ответственности за откровенные танцы на барной стойке в одном из заведений города. Об этом сообщает департамент полиции Северо-Казахстанской области на своей официальной странице в Facebook.

Управление полиции Петропавловска продолжает профилактические рейды по развлекательным заведениям.

Стражи порядка выявляют нарушения тишины в ночное время, мелкое хулиганство, пьяные дебоши и т.д.

Фото: facebook.com/skodvd

Так, недавно в мессенджере рассылали видео, снятое в диско-баре по улице Абая, где нетрезвая девушка устроила нескромные танцы на барной стойке.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой информация подтвердилась.

Была установлена 21-летняя посетительница заведения, в отношении которой составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

"С администрацией диско-бара проведена профилактическая беседа", - сообщили в ДП СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959984-devushka-ustroila-neskromnye-tantsy-na-barnoy-stoyke-v-petropavlovske-i-popala-na-video/