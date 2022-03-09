Ответственность операторов связи за плохой интернет могут усилить в Казахстане

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Размеры штрафов за плохую связь могут увеличить в Казахстане. Соответствующий проект закона сегодня поддержали в первом чтении депутаты мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи".

Представила документ депутат мажилиса Жанна Тельпекбаева.

Представленный законопроект, по ее словам, позволит усилить ответственность операторов связи путем увеличения размера административного штрафа для субъектов крупного предпринимательства за оказание услуг связи и доступа к интернету, не соответствующих установленным законодательством техническим параметрам.

Предлагаемое повышение административного штрафа за указанное правонарушение до 1000 МРП и за повторное нарушение, совершенное в течение года до 1500 МРП, как заверила депутат, позволит защитить право граждан на получение качественных услуг связи и интернета и позволит создать дополнительные условия для конкуренции среди операторов.

Мотивируя необходимость данных поправок, Тельпекбаева сообщила, что в период пандемии и перехода населения на удаленный режим работы возросла значимость качества предоставляемых услуг связи, но участившееся количество жалоб граждан и выявленные нарушения по проведенным проверкам говорят о имеющейся в этой сфере проблеме.

"Согласно статье 637 КоАП, штраф для субъекта крупного предпринимательства составляет 100 МРП, за повторное нарушение, совершенное в течение года – 200 МРП. При этом субъект крупного предпринимательства, при признании факта нарушения, вправе согласно КоАП оплатить штраф в размере 50%, то есть 50 или 100 МРП. Зачастую операторам комфортнее оплатить половину штрафа, нежели устанавливать дополнительное оборудование, либо иным способом развивать свою сеть. В конечном итоге все неудобства со связью сказываются на абонентах, которые свои обязательства перед оператором выполняют на постоянной основе, то есть оплачивают тариф в полном объеме", - пояснила Жанна Тельпекбаева.

Отметим, ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявил, что в Казахстане прорабатывается возможность штрафовать на крупные суммы операторов связи за плохой интернет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959836-otvetstvennost-operatorov-svyazi-za-plohoy-internet-mogut-usilit-v-kazahstane/