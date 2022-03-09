Мужчина закидал шымкентский Арбат лепестками роз

Фото: Otyrar.kz

Житель Шымкента решил необычно поздравить женщин с 8 марта. Мужчина на Арбате выложил из лепестков роз сердце и надпись. Романтик рассказал, как ему в голову пришла такая идея, передает Otyrar.kz.

"Я собрал розы в цветочных магазинах, чтобы не выкидывали их, решил застелить Арбат. Пока ушло около сотни, надо будет набрать миллион", - поделился житель Шымкента.

По его словам, он хотел сделать приятное девушкам. Видя сердце и надпись "8 марта" на асфальте, многие улыбаются, фотографируются.

"У меня душа радуется. Я потом все уберу, весь мусор унесу. Если фигурки разлетаются, я снова добавляю розы. Мне приятно", - говорит романтик.

Мужчина отметил, что ему, к сожалению, некого было поздравить, поэтому он решил сделать подарок для всех жительниц Шымкента.

"Были бы средства, я бы весь Арбат застелил розами", - утверждает он.

Себя он попросил не показывать, но передал, пусть для каждой девушки это будет сюрприз от неизвестного принца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959815-muzhchina-zakidal-shymkentskiy-arbat-lepestkami-roz/