Сегодня побеждает она: Parimatch разыгрывает iPhone 13 Pro за день без ставок

Фото: Parimatch Kazakhstan

В честь 8 марта онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch разыграет iPhone 13 Pro среди игроков, не делавших ставки в праздничный день.

В этот светлый весенний праздник Parimatch Kazakhstan призывает любителей спорта посвятить день любимым женщинам.

Идея промоакции "Сегодня побеждает она" проста, но исполнена глубокого смысла — поставьте игру на паузу и уделите внимание ей. А вишенкой на торте станет подарок в виде нового iPhone 13 Pro.

"Мы искренне поздравляем всю прекрасную половину Казахстана с 8 марта и желаем им только самых ярких эмоций от жизни. Это уникальная акция не только для Parimatch, но и для всего букмекерского рынка.

Ведь мы не призываем делать ставки, а, наоборот, просим воздержаться от них. Вместо этого Parimatch предлагает окружить любимых женщин заботой и вниманием, показать, как мы их любим и ценим.

Устройте ей настоящий праздник и, для полного счастья, подарите iPhone 13 Pro", - рассказал об инициативе Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan.

Розыгрыш проводится на официальной инстаграм-странице Parimatch Kazakhstan. Победитель будет выбран 9 марта с помощью генератора случайных чисел.

Принять участие легко:

Подписывайтесь на страницу @Parimatch_kz;

Ставьте лайк к конкурсному посту;

Оставляйте комментарий и отмечайте друзей;

Отправляйте в директ логин своего счета на Parimatch.

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 26-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах.

Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальные партнеры бренда — ФК "Челси", "Ювентус", "Лестер Сити" и "Эвертон".

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников и Георгий Кичигин, вратарь АФК "Кайрат" Лео Игита и волейболистка Татьяна Демьянова. Кроме того Parimatch - официальный партнер АФК "Кайрат", ФК "Актобе", ХК "Сарыарка" и женского ВК "Алтай".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959611-segodnya-pobezhdaet-ona-parimatch-razygryvaet-iphone-13-pro-za-den-bez-stavok/