"Воды по колено": Уральск "поплыл" из-за сильного ливня (фото, видео)

Фото: NUR.KZ

В Уральске из-за резкого потепления и сильного дождя вода затопила тротуары и улицы. Канализационные коллекторы оказались переполнены, а с утра 5 марта в городе отключили водоснабжение. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Вечером 4 марта в Уральске начался дождь, который не прекращается до сих пор, иногда переходя в мокрый снег. На дорогах образовались огромные лужи.

"Невозможно перейти дорогу по пешеходному переходу. Воды по колено", - говорят жители областного центра.

Фото: NUR.KZ

Коммунальщики отметили, что в городе имеется несколько адресов, где есть опасность подтопления жилых домов. Возле них уже положили мешки с песком на случай ухудшения ситуации.

Фото: NUR.KZ

"В этом году зима была снежная. С улиц города вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году. Сейчас идет очистка арычной системы, она составляет порядка 140 километров. На улицах работает более 100 единиц техники", - сообщил заместитель акима Уральска Мирас Мулкай.

5 марта в Уральске отключили водоснабжение. В акимате города проинформировали, что магистральные канализационные коллекторы оказались переполнены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959504-vody-po-koleno-uralsk-poplyl-iz-za-silnogo-livnya-foto-video/