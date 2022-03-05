Парк 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы пострадал от рук вандалов (фото)

Входная группа в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Фото: zakon.kz

Во время январских беспорядков в парке 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы было разрушено 9 квадратных метров гранитных плиток, а также сняты 5 букв надписи со входной группы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акимата города Алматы, на площади у вечного огня были украдены 2 буквы, разрушены 4 чугунных памятника с именами героев войны.

Отмечается, что восстановительные работы еще в феврале провела подрядная организация, однако 4 марта в 10:00 была обнаружена кража еще 2 букв на входной группе со стороны улицы Гоголя. Плюс еще 8 табличек украли с чугунных памятников.

Кроме того, 5 марта было выявлено отсутствие еще бронзовых 2 букв на входной группе со стороны Гоголя.

Памятник без таблички. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 млн тенге.

Все вышеперечисленные факты были зафиксированы ДП города Алматы. Полиция усилила патрулирование периметру парка.

Новые восстановительные работы в акимате пообещали завершить до 22 марта.

"В связи с участившимися фактами вандализма на территории исторических памятников акимат города призывает горожан и гостей города бережно и с уважением относиться к общегородскому имуществу", - сказано в сообщении.

Поврежденная надпись. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Поврежденная надпись. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Также корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Алматы заявили о том, что по данному факту Управлением полиции Медеуского района расследуется уголовное дело. В нем фигурирует 188-я статья УК РК – "Кража".

"Создана следственно-оперативная группа. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий будут установлены обстоятельства преступления и виновные лица, которые в последующем будут привлечены к ответственности. Ход расследования находится на контроле руководства ДП города Алматы", – сообщили в Департаменте полиции города Алматы.

Поврежденная надпись. Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959500-tablichki-s-imenami-28-gvardeytsev-panfilovtsev-i-vhodnuyu-gruppu-razbili-v-parke-almaty/