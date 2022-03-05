Сточные воды сливали в Каспийское море и озеро Каракол

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Сотрудники Департамента экологии по Мангистауской области провели внеплановую проверку в отношении филиала частной компании Aktau tourism city ltd по факту слива сточных вод, сообщается в официальном Telegram-канале Минэкологии.

В министерстве подтвердили, что в Каспийское море и озеро Каракол сливали сточные воды, тем самым нарушая нормы Экологического кодекса РК.

На сегодняшний день компанией демонтирована труба, через которое осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод, отметили в министерстве. Кроме того, проводятся работы по демонтажу второй трубы.

Все это выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний.

В Минэкологии подчеркнули, что компанией осуществлялись сбросы бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке.

По результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам, что является нарушением требований Экологического кодекса РК.

С 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с КОС компанией не производилась биологическая очистка сточных вод. Также не были соблюдены проектные решения и требования кодекса.

По результатам проверки в отношении компании были возбуждены 6 административных производств.

Департаментом экологии также инициировано письмо в ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области" по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959482-stochnye-vody-slivali-v-kaspiyskoe-more-i-ozero-karakol/