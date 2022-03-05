"Выронил 2 млн тенге": выбросившего из окна авто деньги водителя ищет полиция Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

Полиция Алматы разыскивает автолюбителя, выбросившего деньги из окна своего авто на полном ходу.

Видеоролик появился в Instagram-группе kris_p_brothers.

На кадрах мужчина, будучи за рулем движущегося автомобиля, из окна авто выбрасывает на проезжую часть купюры.

"Парень из Алматы выронил 2 миллиона тенге из автомобиля прямо на ходу. Молодой человек решил похвастаться крупной суммой денег, но "понт" не удался", - говорится в описании к ролику.

Поступок автолюбителя прокомментировал замглавы алматинской полиции Рустам Абдрахманов в своем Telegram-канале.

"Своими действиями водитель создал аварийную ситуацию на дороге, а также не был сосредоточен во время вождения на дисциплине, что могло привести к трагедии.

Благодаря отметкам под видео мы взяли данный факт в работу и занимаемся поиском правонарушителя", - сообщил Абдрахманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959398-vyronil-2-mln-tenge-vybrosivshego-iz-okna-avto-dengi-voditelya-ischet-politsiya-almaty-video/