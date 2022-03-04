Больше 3 тыс. камер установят в общественных местах в Алматы

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Больше трех тысяч камер установят в местах массового скопления в Алматы. Об этом сегодня на сессии маслихата по уточнению бюджета сообщил аким Алматы Ерболат Досаев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Как сообщил аким, по поручению президента для обеспечения безопасности алматинцев в короткие сроки будет не только восстановлена, но и укреплена материально-техническая база департамента полиции и департамента по чрезвычайным ситуациям.

На эти цели из бюджета выделят 4,2 млрд тенге, в том числе 1,7 млрд – на спецтранспорт, 701 млн – на материально-техническое оснащение.

Кроме того, по поручению главы государства в этом году планируется подключить 3050 камер в местах массового скопления людей и на социальных объектах Алматы.

На эти цели планируется потратить 751,9 млн тенге.

Между тем в ДСЭК южной столицы объяснили, отменят ли в Алматы масочный режим, учитывая, что город недавно перешел в "зеленую" зону по COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959272-bolshe-3-tys-kamer-ustanovyat-v-obschestvennyh-mestah-v-almaty/