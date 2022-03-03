Заключенные проглотили гвозди и зашили себе рты в Туркестанской области

Кадр из видео: Otyrar.kz

В Туркестанской области заключенные колонии проглотили гвозди и зашили себе рты. Осужденные заявили, что их избивают и угрожают расправой. На ситуацию отреагировали в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области, передает Otyrar.kz.

Заключенные записали видео, отправили его родственникам, а те передали материалы в СМИ.

На кадрах некоторые осужденные жалуются на ухудшение состояния здоровья, отсутствие медицинской помощи и показывают побои.

"Меня избили, нанесли побои на лице. Вот такие синяки оставили. Вечером я проглотил ложку, она у меня в желудке. Я зашил себе рот, чтобы объявить голодовку. Но они потом насильно сняли швы. Я прошу принять меры", - говорит один из мужчин.

В ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области подтвердили факт членовредительства и отметили, что осужденным была оказана медицинская помощь. Инородные предметы были изъяты из брюшной полости с помощью операций.

По предварительным данным, заключенные специально организовали протест, чтобы избежать наказания за нарушение режима в учреждении. Данные лица отбывают сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления.

"Стоит отметить, что данные осужденные имеют отрицательные степени поведения и неоднократно совершали подобные действия с целью дестабилизации оперативной обстановки и давления на администрацию учреждения", - пояснил заместитель начальника ДУИС Багдат Асилбеков.

Он добавил, что на место выехала следственно-оперативная группа, по заявлениям осужденных проводятся досудебные расследования.

Также колонию посетили представители ОНК, которые по результатам бесед дали заключение об отсутствии жалоб и заявлений со стороны заключенных в адрес администрации учреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959008-zaklyuchennye-proglotili-gvozdi-i-zashili-sebe-rty-v-turkestanskoy-oblasti/