Прошел суд над родителями детей-маугли из Экибастуза

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Решение в отношении родителей четверых истощенных детей из Экибастуза вынес специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области, сообщается на официальном сайте облсуда.

25 февраля судом было рассмотрено 2 дела в отношении гражданки З. и гражданина А. по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей.

Суд установил, что мать четверых детей безразличным отношением к своим малолетним детям создала неблагоприятную обстановку, не осуществляла надлежащий уход и заботу, а также не принимает меры для создания нормальных условий для их проживания и развития.

Отмечается, что в квартире, где проживает семья, царит антисанитария, отсутствуют продукты.

Несовершеннолетние дети не состоят ни в одной из поликлиник города, хотя, как заявили в суде, в срочном порядке нуждаются в медицинском осмотре и лечении. А старший ребенок, которому 7 лет, не закреплен ни за одной из школ города.

Также стало известно, что гражданин А. записан отцом только в отношении одного ребенка 2014 года рождения. Мужчина так же не исполняет своих родительских обязанностей.

Вина родителей была доказана в суде, кроме того, З. и А. вину в указанном правонарушении признали полностью, раскаялись и обещали исправить свое поведение.

Суд назначил родителям детей взыскание в виде административного штрафа. С учетом их материального положения и обязанности оплачивать алименты, штраф сокращен на 30 процентов (санкция статьи, по которой обвинялись родители, предусматривает штраф 10 МРП).

Постановление не вступило в законную силу.

Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес руководства ДП Павлодарской области за выявленные нарушения со стороны инспектора группы ювенальной полиции при составлении протокола об административном правонарушении.

В настоящее время все дети находятся в медицинском учреждении города Павлодара. Семья взята на контроль и учет.

Напомним, что больных, голодных и раздетых детей нашли в одной из квартир Экибастуза несколько недель назад. Как выяснилось, дети, которых обнаружили волонтеры, никогда не были прикреплены к поликлиникам. Их мать пояснила медикам, что сама справлялась с лечением.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел совещание с представителями госорганов после шокирующей истории о детях-маугли из Экибастуза.

Позже работников больниц Экибастуза и Аксу в Павлодарской области наказали после истории с найденными детьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958701-proshel-sud-nad-roditelyami-detey-maugli-iz-ekibastuza/