Казахстанцы смогут летать из Актау в Стамбул прямым рейсом

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Прямой авиарейс Актау - Стамбул запустят 26 марта, сообщается .

По информации авиакомпании, рейсы из Актау в Стамбул будут выполняться с 26 марта по субботам на бортах Airbus A320.

Стоимость авиабилетов начинается от 34 999 тенге.

"Также мы напоминаем о прямых рейсах из Туркестана в Стамбул (Sabiha Gokcen Airport), а также стыковочных рейсах из Алматы и Нур-Султана", - добавили в FlyArystan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958623-kazahstantsy-smogut-letat-iz-aktau-v-stambul-pryamym-reysom/