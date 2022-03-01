"Крыша плотная": уволенный сотрудник решил "разоблачить" полицейского начальника в ЗКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пост с обвинениями в отношении начальника управления собственной безопасности департамента полиции ЗКО опубликовал уволенный из правоохранительных органов сотрудник. Заявление прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Свой пост уволенный сотрудник назвал "Произвол в полиции", обвинив начальника УСБ ДП ЗКО в нарушениях.

"Несмотря на неоднократные указания МВД РК, он выкладывает фотографии из питейных заведений. Он в открытую разъезжает на автомашинах с подложными номерами и, веря в свою непотопляемость, выкладывает все это на всеобщее обозрение в социальные сети", - отметил автор публикации.

При этом мужчина сообщил, что неоднократно обращался за разъяснениями в МВД РК и к руководству департамента полиции.

"Он удалил эти фото и видео, и тишина. А что так можно было? Видимо, "крыша плотная". Видимо, это нормально, если не брать в счет, что меня уволили из-за одного поста в соцсети", - пишет в своей жалобе бывший сотрудник полиции.

В ДП Западно-Казахстанской области сообщили, что сейчас в отношении начальника УСБ ДП региона департаментом собственной безопасности МВД РК начато служебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958620-krysha-plotnaya-uvolennyy-sotrudnik-reshil-razoblachit-politseyskogo-nachalnika-v-zko/