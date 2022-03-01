Полиция начала проверку по факту размещения надписи Z на стекле авто в Алматы

Фото: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

В Алматы заметили автомобиль, маркированный буквой "Z", по аналогии с военными машинами России в Украине. В полиции пообещали проверить данный факт и выяснить цель нанесения изображения, сообщил замглавы ДП Рустам Абдрахманов в сториз на своей официальной странице в Instagram.

В сети распространилась фотография автомобиля, на заднем стекле которого видна белая буква "Z". Этим знаком отмечена российская военная техника, которая находится на территории Украины.

"Пользователи Instagram отметили меня в сториз с фотографией машины, у которой на стекле изображен знак "Z".

Сообщаю, что мы начали проверку по данному факту и выясним, соответствуют ли действия хозяина автомашины законодательству Республики Казахстан, а также происхождение изображения и цель, с которой оно появилось на стекле автомобиля", – написал замначальника алматинской полиции в Instagram.

Напомним, что вчера на белорусской территории завершились переговоры делегаций России и Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958547-politsiya-nachala-proverku-po-faktu-razmescheniya-nadpisi-z-na-stekle-avto-v-almaty/