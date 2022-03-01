Алматы перешел в "зеленую" зону по COVID-19

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы улучшилась эпидобстановка, в связи с чем город переместился из "желтой" зоны по COVID-19 в "зеленую". Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 марта, опубликованные в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению КВИ.

Согласно представленной информации, на сегодняшний день в "красной" зоне не осталось ни одного региона, в "желтой" зоне находится одна область - СКО, остальные регионы расположились в "зеленой" зоне.

В целом, обстановка в регионах на сегодняшний день выглядит так:

В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.

Отметим, что за последние несколько дней суточная заболеваемость коронавирусом по стране снижается. Так, за прошедшие сутки Казахстане выявлено всего 228 новых зарегистрированных случаев заражения КВИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958533-almaty-pereshel-v-zelenuyu-zonu-po-covid-19/