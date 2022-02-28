Справившего нужду на флагшток с казахстанским флагом алматинца заставили убирать за собой

Кадр из видео: соцсети

Близ Алматы 40-летний мужчина справил нужду на флагшток с государственным флагом. Возмущенные его поступком очевидцы заставили нарушителя на месте почистить гранитное основание сооружения. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На распространяемом в соцсетях видео запечатлен конфликт между мужчиной и группой сельчан, оказавшихся случайными свидетелями его неприличного поступка.

Указывается, что он, остановив машину, публично справил нужду у основания флагштока с флагом Казахстана.

Несколько очевидцев вступили в конфликт с нарушителем и под угрозой физической расправы вынудили его убрать за собой, вручную почистив туалетной бумагой гранитное основание. Отмечается, что действие происходило в Илийском районе.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что видео сняли 28 февраля в селе Отеген батыра близ Алматы. Правонарушитель уже установлен и привлекается к ответственности.

"Им оказался 40-летний житель Алматы, который сейчас привлекается к ответственности по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Также установлено, что мужчина управлял Hyundai Tucson без каких-либо разрешительных документов, так как ранее был лишен водительского удостоверения.

В этой связи он оштрафован на 50 МРП (153 150 тенге). Автомашина у него изъята и водворена на специализированную стоянку", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Составленный за мелкое хулиганство протокол направлен на рассмотрение в Специализированный межрайонный административный суд.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958453-spravivshego-nuzhdu-na-flagshtok-s-kazahstanskim-flagom-almatintsa-zastavili-ubirat-za-soboy/