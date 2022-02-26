Есть ли среди пострадавших в Украине казахстанцы, рассказали в МИДе

Иллюстративное фото: Christopher Pike/World Rugby/World Rugby/Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства рассказал, есть ли среди пострадавших на Украине граждане Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"К счастью, пострадавших (среди казахстанцев в Украине – прим. ред.) нет. Пока нет данных у нас, к нам не обращались. Надеюсь, так и будет продолжаться", – сообщил Смадияров.

Напомним, что первый репатриационный рейс из Украины могут перенести с 26 на 27 февраля.

В ходе того же брифинга Смадияров рассказал, как будет решаться вопрос об эвакуации казахстанцев в случае интернационального брака или утери документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958149-est-li-sredi-postradavshih-v-ukraine-kazahstantsy-rasskazali-v-mide/