Главврачи больниц лишились должностей после смерти роженицы в СКО

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Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил о том, что двое директоров больниц освобождены от занимаемых должностей после смерти роженицы Айгерим Казезовой. Об этом глава региона написал на своей официальной странице в Instagram.

"По факту смерти пациентки Айгерим Казезовой в регионе работала независимая комиссия. Проведена тщательная проверка, в ходе которой все факты подтвердились. В связи с этим приняты конкретные управленческие меры.

Освобождены от занимаемых должностей: генеральный директор многопрофильной областной больницы Юрий Белоног и директор Тайыншинской межрайонной больницы Анатолий Рафальский", - написал аким Северо-Казахстанской области.

Напомним, ранее газета "Время" сообщала, что 34-летняя жительница села Большой Изюм Айгерим Казезова должна была родить пятого ребенка, но из больницы живой не вернулась.

Трагедия произошла летом 2021 года. Сейчас с 5 детьми управляется бабушка, пока вдовец зарабатывает деньги для семьи.

По словам родных, женщина скончалась в медицинском учреждении 22 августа, но в свидетельстве о смерти стояла дата 22 сентября. Кроме того, у родственников остались вопросы по поводу обстоятельств гибели роженицы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958029-glavvrachi-bolnits-lishilis-dolzhnostey-posle-smerti-rozhenitsy-v-sko/