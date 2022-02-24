"Тында!": аким Алматинской области объяснил ругательство на встрече с митингующими

Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta

Аким Алматинской области Канат Бозумбаев прокомментировал свое эмоциональное высказывание: "Тында!", после которого последовало ругательство. Произошло это на встрече с протестующими во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе пресс-конференции Канат Бозумбаев пояснил, что поддался присущим человеку эмоциям и адресовал ругательство провокаторам.

"Я среди них, перед протестующими, простоял полтора часа. На митинге народ выдвигал свои требования. Некоторые из митингующих начали провокационные высказывания. Именно в этот момент я и поддался эмоциям. Но через минуту-другую я, взяв микрофон, извинился перед людьми за сказанное выражение. Если честно, в тот день я тоже выслушал в свой адрес достаточно оскорблений и ругательств. Впрочем, не жалею об этом", - заявил глава региона.

4 января в Талдыкоргане большая группа людей осадила здание акимата Алматинской области. С протестующими встретился Канат Бозумбаев, который во время диалога выругался. Происходящее сняли на видео, которое распространили в соцсетях.

Напомним, ранее глава региона также высказался по поводу рынка "Алтын Орда", сообщил, где был во время массовых беспорядков и заявил, что является сторонником строительства АЭС в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957798-tynda-akim-almatinskoy-oblasti-obyasnil-rugatelstvo-na-vstreche-s-mitinguyuschimi/