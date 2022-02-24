Солдат-срочник получил травму в воинской части в Актау
24 февраля рядовой срочной службы при обслуживании военной техники получил травму в воинской части Актауского гарнизона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны Казахстана.
В ведомстве отметили, что солдату оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащего оценивается врачами как средней степени тяжести.
"Управлением военной полиции Актауского гарнизона проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - сообщили в Минобороны.
Здесь добавили, что рядовой был призван на срочную воинскую службу осенью 2021 года из Актобе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957784-soldat-srochnik-poluchil-travmu-v-voinskoy-chasti-v-aktau/