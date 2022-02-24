Потасовка кондуктора с пассажиром попала на видео в Караганде

Место происшествия. Кадр из видео: очевидцы

В Караганде очевидцы сняли на видео конфликт между кондуктором автобуса маршрута №56 и несовершеннолетним. По предварительным данным, потасовка произошла из-за отказа юного пассажира платить за проезд. Ситуацию прокомментировали в отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент NUR.KZ.

Конфликт между несовершеннолетним пассажиром и кондуктором произошел в маршрутном автобусе №56.

На видео попал момент потасовки, которую пытались прекратить другие пассажиры. По предварительным данным, несовершеннолетний зашел в автобус и заявил об отсутствии у него ученической транспортной карты. Вместо нее он предъявил кондуктору бумажный билет.

В ответ сотрудник потребовал от школьника оплатить стоимость проезда наличными. Однако, по словам очевидцев, несовершеннолетний отказался это делать и нагло прошел в хвостовую часть салона.

"Попытка вывести школьника из автобуса и попала на видео. Он с самого начала вел себя очень нагло, упирался ногами, провоцировал кондуктора. Когда последний хотел его вывести, несовершеннолетний стал размахивать кулаками. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы в ситуацию не вмешались пассажиры", - рассказал очевидец.

После появления видео в социальных сетях на него отреагировали в ДП Карагандинской области. В ведомстве сообщили, что устанавливают личности участников инцидента.

Между тем в отделе коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды сообщили, что автопарк начал служебную проверку по указанному факту. На время проверки кондуктор отстранен от работы.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957763-potasovka-konduktora-s-passazhirom-popala-na-video-v-karagande/