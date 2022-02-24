Упрямый ухажер преследовал девушку в Павлодаре

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22 февраля во дворе по улице Камзина в Павлодаре мужчина решил познакомиться с девушкой, но делал это очень навязчиво. Получив отказ, он прошел за ней несколько кварталов. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

Девушка испугалась такого пристального внимания и позвонила в полицию. Стражи порядка задержали упрямого романтика. В отношении него был составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

Также в департаменте полиции Павлодарской области рассказали о случае, когда к ним позвонила жительница улицы Академика Сатпаева. Она заметила, как мужчина покурил и бросил окурок на тротуар. На ее претензии он не отреагировал.

Стражи порядка выехали на место и тоже составили на него протокол за мелкое хулиганство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957681-upryamyy-uhazher-presledoval-devushku-v-pavlodare/