Главный санврач Нур-Султана обратилась к астанчанам перед мартовскими праздниками

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Главный столичный санврач Сархат Бейсенова на брифинге в акимате призвала горожан не пренебрегать мерами профилактики коронавируса в праздничные дни марта, передает корреспондент NUR.KZ.

Сархат Бейсенова сообщила, что, как показывает практика, после каждого праздника эпидемиологическая ситуация ухудшается в связи с увеличением социальных контактов и пренебрежением карантинными мерами.

"Призываю Вас в преддверии праздничных дней не забывать о простых мерах безопасности – мартовские праздники не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией", – добавила она.

За 23 февраля в Казахстане зарегистрировали 566 новых случаев заражения коронавирусом. В матрице оценки эпидситуации город Алматы больше не числится в "красной" зоне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957670-glavnyy-sanvrach-nur-sultana-obratilas-k-astanchanam-pered-martovskimi-prazdnikami/