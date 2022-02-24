Снизятся ли цены на казахстанские авто после снижения ставок утильсбора, объяснили в МИИР

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Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев на брифинге в СЦК рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на отечественные автомобили из-за пересмотра ставок утильсбора в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Поскольку на отечественную автомобильную технику утильсбор не действовал, как было, так и останется", - сообщил Марат Карабаев

Между тем, добавил он, ожидается "реакция" от поставщиков импортных авто.

"На импортные (автомобили - прим.ред.) очень ждем, что будет обратная реакция (снижение цен на иномарки в автосалонах – прим. ред.) от импортеров, от дилеров", - резюмировал спикер.

Напомним, что утильсбор для легковых авто и сельхозтехники снизят на 50% в Казахстане.

Также сообщалось, что новый автокредит под 4 процента без первоначального взноса появится в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957667-snizyatsya-li-tseny-na-kazahstanskie-avto-posle-snizheniya-stavok-utilsbora-obyasnili-v-miir/