Орудовавший во время беспорядков в Алматы мародер: Не считаю себя худшим преступником

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не все мародеры, задержанные в период и после массовых беспорядков в Казахстане, до конца осознают степень содеянного - они в документальном фильме "Трагический январь. Мародеры" на телеканале "Хабар" спокойно рассказывают, что делали в те дни, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не считаю себя мародером, не считаю, что в те дни я был самый худший из преступников. Я не считаю себя мародером, потому что я не ездил, у меня не было преступного умысла грабить. Я не знаю, как это объяснить: просто случилось так", - говорит один из тех, кого подозревают в мародерстве.

Другой участник тех событий рассказал, как грабил магазин техники, не зная, что с ними будет делать потом.

"Я зашел посмотреть, что еще осталось. 5-6 телефонов и на улице еще валялись, в общем 13 телефонов я взял и пошел домой. Один я распечатал и оставил себе, а остальные просто лежали, я не продавал их. Я даже не знал, что с ними делать, думал, пусть полежат, но мысли пойти сдаться в полицию у меня не было… Побоялся признаться", - говорит он.

Помимо кражи в магазине техники юношу подозревают в воровстве продуктов питания - чипсы, соки, энергетические напитки. Всего в результате его действий был нанесен ущерб в размере 150 тыс. тенге.

Единственный, кто признал свою вину в мародерстве - 18 летний гражданин Узбекистана. Он приехал в Алматы на заработки два месяца назад, в грабежах участвовал вместе с дядей.

Автор проекта Айгуль Адилова отметила, что в разгар беспорядков мародеры вскрывали и громили банкоматы, а что не поддавалось взлому, уносили с собой: позже один такой похищенный банкомат нашли на одной из съемных квартир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957561-orudovavshiy-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-maroder-ne-schitayu-sebya-hudshim-prestupnikom/